7 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 7 лютого

Сьогодні Гренада відзначає День Незалежності.

Гренада — острівна держава на південному сході Карибського моря, яка займає острів Гренада і південну частину островів Гренадіни.

Європейцям Гренадські острови стали відомі після їхнього відкриття Христофором Колумбом у 1498 році під час його третього плавання до Америки. Перші європейські поселення на острові створили іспанці, далі до них приєднались французи та англійці.

У XVII-XVIII століттях острів Гренада кілька разів переходив від французів до англійців, а остаточно він відійшов Англії у 1783 році за Версальським договором. Незалежність у складі Британської Співдружності Гренада отримана у 1974 році.

В Японії відзначають День північних територій. Він присвячений проблемі повернення історичних північних територій.

7 лютого 1855 года був підписаний Сімодський договір між Росією та Японією. Згідно з документом, Японії переходили острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група островів Хабомаї, а інші острова Курильської гряди визнавали російськими володіннями.

В Ірландії — День Святого Мела, на честь християнського місіонера, який жив у V столітті.

Святий Мел прибув до Ірландії разом зі святим Патріком, якому був племінником. Мел допомагав Патріку на шляху звернення остров’ян з язичництва до християнства. У 454 році Святий Патрік збудував у Лонгфорді церкву Арда і призначив Мела її настоятелем. Цій церкві святий Мел присвятив решту свого життя. Після смерті його поховали біля її стін.

Яке релігійне свято 7 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять пам’ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського (329—390).

Народився Григорий в місті Аріанзе, у південній Кападокії, в християнській родині. Щоб завершити освіту, відправився до Афін, де зустрівся з Василем Великим. Провів в Афінах шість років.

Коли Василь Великий помер, Григорій подався до Константинополя, де проповідував християнство. У 381 році Григорій Богослов став Патріархом Константинопольским. Втім таке рішення II Вселенського Собору викликало невдоволення з боку Македонських та Єгипетських єпископів. Григорій поїхав з Константинополя, повернувся в рідне місто і жив життям ченця.

В народі 7 лютого називають Григор’євим днем.

День ангела 7 лютого

Іменини в цей день святкують Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.

Які історичні події стались 7 лютого

457 — Лев I Макелла став імператором Візантії.

1483 — вийшла друком перша книга, написана українцем, —астрологічний памфлет «Прогностична оцінка поточного 1483 року» (Iudicium Pronosticon Anni MCCCCLXXX III Currentis) Юрія Дрогобича, вченого і ректора Болонського університету.

1497 — у Флоренції після заклику релігійного реформатора Джироламо Савонароли на площі Синьорії запалили «багаття марнославства», на якому спалили тисячі світських «гріховних» книг і предметів мистецтва.

1831 — польський Сейм затвердив біло-червоний прапор національним прапором Польщі.

1855 — підписаний Сімодський трактат — перша дипломатична угода між Росією та Японією, що встановила кордон між двома державами та визначили приналежність спірних територій.

1863 — поблизу Нової Зеландії зазнав аварії британський пасажирський пароплав «Орфей» — загинуло 190 людей.

1889 — американець Герман Голлеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину.

1942 — представники хорватського фашистського руху «Усташі» влаштували різанину сербів на околицях Баня-Луки — вбито понад 2300 сербів, з них 551 дитина.

1974 — Гренада здобула незалежність у складі Британської Співдружності.

1991 — бойовики Ірландської республіканської армії обстріляли з мінометів резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінґ-стріт в Лондоні.

1992 — 12 держав-членів Європейського економічного співтовариства підписали Маастрихтський договір, яким заснували Європейський союз.

1998 — землетрус на півночі Афганістану — загинуло понад 4500 людей.

1999 — Абдалла II ібн Хуссейн став королем Йорданії.

2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, у якому Віктор Янукович переміг Юлію Тимошенко.

Хто народився 7 лютого

1478 — Томас Мор, англійський письменник і державний діяч.

1812 — Чарлз Дікенс, англійський письменник.

1885 — Сінклер Льюїс, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1930 року.

1904 — Ґленн Міллер, американський музикант, керівник джазового оркестру.

1906 — Олег Антонов, український радянський авіаконструктор

1906 — Пуї, останній імператор Китаю династії Цін, глава Маньчжурської держави.

1954 — Дітер Болен, німецький музикант учасник гуртів Modern Talking і Blue System.

1963 — Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, американська астронавтка українського походження.

1978 — Ештон Кутчер, американський актор.

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