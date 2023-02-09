На Дніпропетровщині викрили продовольчу корпорацію, яка фінансувала окупантів

СБУ викрила українську продовольчу корпорацію у Дніпропетровській області, яка фінансувала «фонд» терориста Пушиліна.

Частину активів компанія мала на тимчасово окупованій території Донеччини та сплачувала «податки» терористам. Всього у «бюджет днр» перераховано понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

Також корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» терориста Пушиліна на підтримку російських окупантів. Організатором виявився власник компанії, яку на початку 2000-х створили у Донецькій області.

Навіть після вторгнення корпорація продавала продовольство на окупованих територіях через афілійовані комерційні структури. Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам компанії, розпочате кримінальне провадження.

Нагадаємо, СБУ викрила викрила співробітника «Укрзалізниці», який працював на російську ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.