Україна веде з німецьким виробником переговори про найсучасніші танки Panther

Німецький виробник зброї Rheinmetall веде з Україною перемовини про постачання найсучасніших бойових танків Panther.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Вперше танк Panther був представлений на виставці в Парижі минулого року. Україна може стати першою країною, яка придбає його.

Поки Rheinmetall має тільки демонстраційну модель KF51 Panther. Але машини можуть надати вже через 15-18 місяців. Зібрати танки можна в Німеччині чи Угорщині.

Виконавчий компанії Армін Паппергер зазначив, що Київ також зацікавлений в отриманні нових БМП Lynx

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.