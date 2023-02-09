У Києві пролунав вибух на колишному заводі, є загиблий — Кличко (оновлено)

У Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови, під завалами можуть бути люди. Зараз на місце події вирушили всі служби, фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що вибухнути міг газовий балон і вже відомо про постраждалих.

Оновлення 16:08

Віталій Кличко повідомив, що внаслідок вибуху одна людина загинула.

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