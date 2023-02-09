Винищувачі Typhoon. Що відомо про літаки, які Україна хоче отримати від Британії

Однією з головних тем візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії стало постачання бойових літаків.

Україна хоче отримати багатоцільові винищувачі четвертого покління Eurofighter Typhoon і якнайшвидше. Зеленський навіть пожартував, що якщо на підготовку пілота треба три роки, то Україна «надішле пілотів, які вже тренуються два з половиною роки».

Британія оголосила про початок навчання українських льотчиків. Цей сигнал означає, що літаки справді можуть передати.

Chas News розповідає про історію винищувача Typhoon і його характеристики.

Історія створення Eurofighter Typhoon

Перші схеми винищувача почали накреслювати ще у 70-х роках минулого століття спільно у Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції. Країни намагались створили єдиний для всієї Європи сучасний літак.

Офіційно розробка літака розпочалася у 1983 році в межах міжнародної програми Future European Fighter Aircraft. 27 березня 1994-го здійснив політ перший прототип винищувача DA-1.

Розробка літака була непростою і тривалою. Але 30 січня 1998-го компанії Eurofighter GmbH, Eurojet та NETMA підписали виробничий контракт. 2 вересня того ж року «євровинищувач» офіційно отримав назву Typhoon.

Зараз винищувач прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії.

Технічні характеристики Eurofighter Typhoon

Технічні характеристики літака такі:

Екіпаж: один або два пілота;

Довжина: 15,96 м;

Розмах крила: 10,95 м;

Висота: 5,28 м;

Нормальна злітна вага: 16 тонн;

Максимальна злітна вага: 23,5 тонни;

Маса палива: 5 тонн (у внутрішніх баках).

Льотні характеристики:

максимальна швидкість на висоті: 2495 км/год на висоті 10 975 м;

максимальна швидкість біля землі: 1470 км/год;

дальність польоту: 2900 км;

бойовий радіус дії в режимі винищувача: 1389 км;

бойовий радіус дії в режимі винищувача з трьохгодинним патрулюванням: 185 км;

бойовий радіус дії в режимі ударного літака: 1389 км;

бойовий радіус дії в режимі ударного літака (з польотом на малій висоті): 601 км.

Бойові можливості літака Eurofighter Typhoon

Версія літака Eurofighter Typhoon FGR4 вже має далекобійні ракети «повітря-повітря» Meteor та ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM. Для роботи по наземних цілях літак здатний використовувати високоточні бомби Paveway та ракети Brimstone. Є й можливість використання крилатої ракети Storm Shadow.

Літак здатний нести загальну вагу до 9 т, що на 1,3 т більше за можливості F-16. Ще однією перевагою Eurofighter Typhoon є можливість надзвукового польоту на крейсерській швидкості. На таке здатні лише чотири типи винищувачів у світі.

У літак вбудований комплекс РЕБ та здійсненні заходи для зменшення помітності на РЛС. Борти можуть обмінюватись інформацією і здійснювати пуск за даними з іншого винищувача.