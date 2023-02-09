У Криму готуються до визволення півострова Україною — розвідка (фото)

Російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ готуються до української операції з визволення півострова.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки.

Окупаційні органи видали «рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки» в Криму. Документ встановлює високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Аналогічний рівень загрози оголошений на підвідомчих об’єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

Підрозділам ФСБ рф та МВС рф наказано посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Працівникам МНС наказали провести ревізію обладнання для здійснення «рятувальних операцій», а місцеві адміністрації повинні організувати місця для «тимчасового розміщення людей».

У розвідці заявили, що такі кроки з боку окупантів є свідченням того, що вони готуються до початку операції зі звільнення Криму Україною. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення.

Нагадаємо, Україна почала формувати штурмові бригади «Гвардія наступу» для повернення Луганщини, Донеччини і Криму.

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