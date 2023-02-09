Україна отримає 36 зенітно-ракетних комплексів для збиття дронів від Литви

Литва передасть Україні 36 зенітно-ракетних установок для знищення дронів-камікадзе.

Про це на брифінгу з Олексієм Резніковим заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України. Ми передаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися із дронами», — заявив посадовець.

Він також зазначив, що Литва навчила 15 інструкторів, які будуть працювати на території України і готуватимуть українських військових.

«Вони тренують тренерів. І це потім дає нам можливість, щоб наші українські інструктори, навчені в Литві, продовжували готувати наші екіпажі вже тут», — підкреслив Олексій Резніков.

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