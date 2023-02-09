621 посадовця з Міноборони та ЗСУ викрили на порушеннях під час перевірок

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за результатами внутрішніх аудитів минулого року до відповідальності притягнули 621 посадовця з числа ЗСУ та Міністерства оборони.

За словами міністра, до матеріальної відповідальності притягнуті 497 посадових осіб, до дисциплінарної — 124 посадові особи. Всі матеріали внутрішніх аудитів передали до правоохоронних органів.

«Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність», — підсумував Резніков.

Нагадаємо, днем раніше посадовець розповів, як міністерство планує боротись із корупцією після низки скандалів.

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