Окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку і палять там тіла — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб інформує, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За добу противник завдав 41 авіаційний та три ракетні удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони таких населених пунктів: Гай, Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під удари потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від обстрілів постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема, Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

Тим часом окупанти для приховування кількості загиблих облаштували мобільний крематорій на території підприємства «Придніпровська Біотес» в місті Токмак Запорізької області. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

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