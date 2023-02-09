Графіки відключення світла в Україні 10 лютого: де та коли не буде електрики

В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит через похолодання. У більшості регіонів діють стабілізаційні відключення.

Водночас з 8 лютого в «Укренерго» почали вимірювати фактичне споживання електрики в кожній області. Для цього у кожному з регіонів запровадили день без відключень електрики. Так, у суботу, 10 лютого, світло планують не вимикати у Волинській та Київській областях.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії у своєму регіоні.

Коли не буде світла у Вінницькій області 10 лютого

Дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 10 лютого

10 лютого в регіогні планують не вимикати світло, щоб виміряти споживання електрики. Але, у разі підвищеного навантаження, графік вимкнень можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 10 лютого

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області дозволяють застосовувати стабілізаційні відключення. Ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 10 лютого

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути, яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 10 лютого

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 10 лютого

На території області тривають стабілізаційні відключення електроенергії. Вони здійснюються у 3 черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги — 4 години. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 10 лютого

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Києві 10 лютого

Ліміти споживання електроенергії в Києві дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Споживачі поділені на три групи за часом відключень. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 10 лютого

10 лютого в регіогні планують не вимикати світло, щоб виміряти споживання електрики. Але, у разі підвищеного навантаження, дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 10 лютого

У Кіровоградській області діють графіки погодинних відключень. Згідно з ними, у споживачів дві години є світло і дві години відсутнє. Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 10 лютого

Електроенергія в регіоні гарантовано подають двічі на добу по чотири години. В інші години ймовірні відключення. У регіоні споживачі поділені на три групи. Для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 10 лютого

У Миколаєві та області світло вимикають у шість черг. Знайти свою адресу в оновленому графіку можна за цим посиланням.

Також на сторінці Миколаївобленерго у Facebook щогодини інформують, коли яку чергу відключатимуть від електрики.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 10 лютого

Ремонтним бригадам вдалося подати вдалось полагодити частину енергообладнання, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків відключень на Одещині.

Відтепер споживачі будуть розділені на 6 групи. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 10 лютого

У регіоні дотримують відключень за графіком. Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 10 лютого

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 10 лютого

Графіки погодинних відключень для області можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 10 лютого

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 6 по 12 лютого. Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 10 лютого

Світло на Харківщині вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 10 лютого

В регіоні світло вимикають за схемою «6 на 3»: шість годин електрична енергія постачатиметься, три години буде відсутня. Тобто відключення відбуватимуться лише за основними чергами, позначеними в графіку погодинних відключень темнішим кольором та надписом «електроенергія відсутня».

Перевірити, до якої черги ви належите можна за посиланням.

Коли не буде світла у Черкаській області 10 лютого

В області продовжують діяти червоні графіки відключень світла (у регіоні розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки).

Розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 10 лютого

На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію 4 лютого, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернігівській області 10 лютого

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

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