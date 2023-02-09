10 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 10 лютого

Сьогодні — Всесвітній день зернобобових. Його запропонувала відзначати Буркіна-Фасо, а ООН встановила у 2019 році.

В Італії відзначають День пам’яті жертв етнічних чисток під час Другої світової війни.

В Еритреї — День Фенкіл, на честь однойменної операції військ Народного визвольного фронту Еритреї проти ефіопської армії у 1990 році.

Яке релігійне свято 10 лютого

Сьогодні — день пам’яті преподобного Єфрема Сирина, поета і богослова.

Народився Єфрем Сирин у 306 році в місті Нісібія (нині — Нусайбін в Туреччині), а помер 737-го в Едесі.

Єфрем Сирин займався тлумаченням Святого Письма, написав чимало проповідей, повчань, гімнів, молитов та пророцтв. .

День ангела 10 лютого

Іменини в цей день святкують Феодосій, Юхим, Георгій, Володимир, Яків, Юрій.

Які історичні події стались 10 лютого

1258 — монголи захопили Багдад, столицю Аббасидського халіфату.

1635 — засновано Французьку Академію.

1810 — відбулося урочисте відкриття Одеської опери.

1837 — від смертельного поранення, отриманого на дуелі, помер російський письменник Олександр Пушкін.

1840 — британська королева Вікторія одружилась із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським.

1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.

1957 — в Судані стартував перший Кубок Африканських Націй з футболу.

1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.

1990 — під час війна за незалежність Еритреї війська Народного визвольного фронту штурмом взяли місто Массава.

1992 — на екрани вийшов фільм «Основний інстинкт».

2015 — під час війни на Донбасі проросійські бойовики обстріляли ракетами Краматорськ — загинуло 17 людей, ще 60 отримали поранення.

Хто народився 10 лютого

1773 — Василь Каразін, український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету.

1881 — Джузеппе Унгаретті, італійський поет.

1890 — Борис Пастернак, російський поет, прозаїк, лауреат Нобелівської премії 1958 року.

1895 — Василь Вишиваний, український військовий діяч, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів.

1897 — Джон Ендерс, американський вірусолог, що відкрив вакцину проти кору.

1898 — Бертольт Брехт, німецький драматург і режисер.

1902 — Волтер Браттейн, американський фізик, один із розробників транзистора, Нобелівський лауреат 1956 року.

1922 — Арпад Ґенц, угорський драматург, президент Угорщини (1990—2000).

1931 — Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург.

1950 — Марк Спітц, американський плавець, 9-разовий олімпійський чемпіон.

1962 — Кліфф Бертон, американський музикант гурту Metallica.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.