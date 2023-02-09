10 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 10 лютого
Сьогодні — Всесвітній день зернобобових. Його запропонувала відзначати Буркіна-Фасо, а ООН встановила у 2019 році.
В Італії відзначають День пам’яті жертв етнічних чисток під час Другої світової війни.
В Еритреї — День Фенкіл, на честь однойменної операції військ Народного визвольного фронту Еритреї проти ефіопської армії у 1990 році.
Яке релігійне свято 10 лютого
Сьогодні — день пам’яті преподобного Єфрема Сирина, поета і богослова.
Народився Єфрем Сирин у 306 році в місті Нісібія (нині — Нусайбін в Туреччині), а помер 737-го в Едесі.
Єфрем Сирин займався тлумаченням Святого Письма, написав чимало проповідей, повчань, гімнів, молитов та пророцтв. .
День ангела 10 лютого
Іменини в цей день святкують Феодосій, Юхим, Георгій, Володимир, Яків, Юрій.
Які історичні події стались 10 лютого
1258 — монголи захопили Багдад, столицю Аббасидського халіфату.
1635 — засновано Французьку Академію.
1810 — відбулося урочисте відкриття Одеської опери.
1837 — від смертельного поранення, отриманого на дуелі, помер російський письменник Олександр Пушкін.
1840 — британська королева Вікторія одружилась із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським.
1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
1957 — в Судані стартував перший Кубок Африканських Націй з футболу.
1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
1990 — під час війна за незалежність Еритреї війська Народного визвольного фронту штурмом взяли місто Массава.
1992 — на екрани вийшов фільм «Основний інстинкт».
2015 — під час війни на Донбасі проросійські бойовики обстріляли ракетами Краматорськ — загинуло 17 людей, ще 60 отримали поранення.
Хто народився 10 лютого
1773 — Василь Каразін, український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету.
1881 — Джузеппе Унгаретті, італійський поет.
1890 — Борис Пастернак, російський поет, прозаїк, лауреат Нобелівської премії 1958 року.
1895 — Василь Вишиваний, український військовий діяч, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів.
1897 — Джон Ендерс, американський вірусолог, що відкрив вакцину проти кору.
1898 — Бертольт Брехт, німецький драматург і режисер.
1902 — Волтер Браттейн, американський фізик, один із розробників транзистора, Нобелівський лауреат 1956 року.
1922 — Арпад Ґенц, угорський драматург, президент Угорщини (1990—2000).
1931 — Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург.
1950 — Марк Спітц, американський плавець, 9-разовий олімпійський чемпіон.
1962 — Кліфф Бертон, американський музикант гурту Metallica.
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