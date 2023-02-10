Росія пошкодила енергетичну інфраструктуру у шести областях — Міненерго

10 лютого внаслідок масованого ракетного обстрілу та атаки дронами пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури у шести областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах», — повідомив він.

Найскладніша ситуація зараз у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Водночас, завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України.

Нагадаємо, Запорізька, Харківська та Хмельницька області зазнали ударів під час нічної та ранкової атаки росіян.

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