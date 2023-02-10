Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

У п’ятницю, 10 лютого, Україна повернула тіла 61 полеглого військового.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права», — йдеться у повідомленні.

Всього з травня 2022 року, коли було створено Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти, вдалося повернути 888 тіл.

Нагадаємо, 4 лютого Україна повернула з російського полону 116 військових, серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з бахмутського напрямку.

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