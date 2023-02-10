З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина

Пошуково-рятувальній команді в турецькому Іскендеруні вдалося врятувати українку та її 4-річного сина з-під уламків будівлі.

Про це повідомляє CNN Turk.

Зазначається, що спочатку витягли хлопчика. Жінку діставали з-під уламків за допомогою ретельної операції й передали медичним бригадам. Наразі відомо, що стан здоров’я матері та сина задовільний.

Нагадаємо, в ніч на 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Кількість загиблих внаслідок трагедії вже сягнула понад 20 тис. Пошуки жертв землетрусу досі тривають.

Нагадаємо, напередодні в українському МЗС повідомляли, що під завалами будинків у Туреччині можуть перебувати п’ять українців.

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