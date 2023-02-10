Сили ППО збили 61 із 71 російських ракет під час масованої атаки

У п’ятницю, 10 лютого, Повітряні сили ЗСУ збили 61 російську ракету із 71 випущених та 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131».

Про це повідомили у командувані Повітряних сил ЗСУ.

Ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

Із кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Станом на 11:30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» (в тому числі нічні пуски).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.