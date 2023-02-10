Прикордонники показали кадри ліквідації окупантів на півдні України (відео)

У п’ятницю, 10 лютого, на півдні України наші захисники знищили дев’ять окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Мінус дев’ять окупантів — результат майстерної роботи прикордонної аеророзвідки», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що на півдні ЗСУ ліквідували сім човнів ворога, які готували для ДРГ. Загалом від 24 лютого окупанти втратили понад 134 тис. загарбників.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.