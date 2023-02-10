У Луганській області російський мобілізований втік з автоматом з військової частини — росЗМІ

Російські правоохоронці розшукують мобілізованого, який втік з автоматом із військової частини на території тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомляє паблік у Telegram Baza.

За даними ЗМІ, втікачем виявився 42-річний Олексій з Санкт-Петербурга. Попередньо, мобілізований 8 лютого самостійно покинув військову частину окупантів, яка дислокується у Луганській області. Росіян прихопив з собою автомат АК-74 та боєкомплект.

Своїм товаришам-окупантам мобілізований сказав, що планує поїхати додому. Зробити це він збирався через Ростовську область.

Мобілізованого, який утік, розшукують у Ростовській, Бєлгородській та Воронезькій областях.

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