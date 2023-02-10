Наглядову раду «Нафтогазу» очолив Ентоні Маріно: що про нього відомо

У п’ятницю, 10 лютого головою наглядової ради НАК «Нафтогаз України» обрано Ентоні Маріно, спеціаліста з розвідки та видобування вуглеводнів.

Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що Маріно має широкий управлінський досвід. Раніше він обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО Vermilion Energy – міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією в $4 млрд.

Нині Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів шести компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.

Нагадаємо, 24 січня уряд обрав наглядову раду «Нафтогазу», яка має забезпечити прозорість та контроль за роботою компанії.

Відповідно до чинного статуту НАК «Нафтогаз України», персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу наглядової ради.

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