«Мудак, гнида і педофіл». Оприлюднено список слів, якими росіянам заборонено називати путіна в інтернеті

«Кіберпартизани», група білоруських анонімних хакерів опублікували списки слів, якими на думку Роскомнадзора, не можна називати російського диктатора володимира путіна.

Про це пише російський портал Медіазона.

Зазначається, що Роскомнагляд веде систематичний моніторинг соцмереж у пошуках образливих для путіна публікацій та коментарів. Крім того розроблено спеціальний документ під назвою «Ключові слова-образи». У ньому складений чималий список лайливих та вульгарних слів, яким, на думку органу, не місце поряд з ім’ям чи зображенням путіна.

Судячи з оприлюдненого «Кіберпартизанами» листування, над складанням списків образ путіна, які можна виявити в інтернеті, співробітники Роскомнадзора працюють не менше ніж рік. У таблиці під заголовком «Приклади текстових порушень_Образи президента» від 29 листопада 2021 року наводилося рівно сто цитат із соцмереж:

«Путин урод мр*зь шмара уйди с власти муд*к»

«Путин — какая-то феноменальная бл*дина»

«Путин — у*бище. Его друганы — скоты. Все заслуживают суда и страшной кары. Но я один с этим сделать ничего не могу».

Через рік у документації відомства з’являється файл «Ключові слова-образи». Він лежить у zip-архіві «Класифікатор та додатки» і датований 14 вересня 2022 року, у графі «Автор» зазначено Ад’яна Борисовича Патаєва.

Автор добірки наголошує, що порушенням вважатиметься вживання наведених у списку образливих слів «тільки у разі виявлення згадки президента», якщо їх використають у підписі до фото путіна. Зокрема у випадках:

Зображення диктатора спільно з образами/висловлюваннями, що вказують на приналежність до явно протиправної та різко засуджуваної діяльності (педофілії).

Згадка диктатора у контексті статевих відносин.

Зображення диктатора спільно з текстом чи висловлюваннями, що містять нецензурну лайку, лайливі слова, звернені до нього.

Серед ключових слів: выродок, бздун, гнида, гонд*н, педофил, подонок, половое влечение, извращение, нимфофилия, мудила, филия, парафилия, инфантосексуализм, падерозия, педобир, извращенец, извращюга, детотр*х, растлитель, насильник, еб*рь, любитель детишек, детолюб, черт.

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