На в’їзді у Маріуполь окупанти розмістили снайперів — Андрющенко

Російські окупнати на в’їзді в Маріуполь розмістили блок-пости зі снайперськими точками. Таким чином загарбники намагаються посилити контроль за в’їздом і виїздом з міста.

Про це повідомив Петро Андрющенко, радник мера міста.

Він припустив, що це наслідки провалу контрпартизанської діяльності ФСБ.

«Чергове посилення контролю окупантами. Тепер в’їзд в місто знов контролюється не просто мобільними блок-постами, але точками снайперів поруч. Навіть на початку окупації такого не було», — написав Андрющенко.

Як відомо, Маріуполь продовжує чинити спротив російській окупації. У місті регулярно з’являються синьо-жовті стрічки та намальовані літери «Ї», що стали символом спротиву українського народу окупації рф.

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