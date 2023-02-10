В Україні схвалили процедуру продажу арештованих активів рф — Шмигаль

У п’ятницю, 10 лютого, уряд України схвалив процедуру продажу арештованих активів росії.

Про це повідомив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

«Сьогодні ухвалюємо постанову про те, яким чином буде відбуватися продаж конфіскованих російських активів та майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні», — йдеться у повідомленні.

Шмигаль пояснив, що багато з цих об’єктів зараз фактично простоює.

Уряд запустить абсолютно відкритий та прозорий продаж цього майна. Прем’єр пояснив, що це будуть відкриті аукціони, де український або іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти.

«Всі кошти спрямують на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування та інших речей, які повертають надію на краще майбутнє. Аукціони будуть проходити за тим же принципом, що й мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна», — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що держбюджет України зберігає 17 млрд грн заарештованих російських активів, які заплановано спрямувати на відновлення інфраструктури країни.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що витрати на відновлення України можуть перевищити $600-750 млрд.

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