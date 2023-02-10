На сході окупанти намагаються наступати на п’ятьох напрямках — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 10 лютого.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Вранці 10 лютого росія завдала масованого ракетного удару по українським містам. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками.

Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких — із застосуванням іранських безпілотників. Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів рф по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка – Луганської.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

У Залізному Порту російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього, до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду.

Окупанти обмежують доступ до інформації українцям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. З 11 лютого мобільні оператори «фенікс» та «мкс» вимикають мобільний інтернет користувачам.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два важливих об’єкти противника.

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