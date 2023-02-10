«Гвардія наступу»: як покроково відбуватиметься підготовка бійців

В Україні триває набір до «Гвардії наступу», яка має зайнятися деокупацією територій Донбасу та Криму.

В Нацгвардії розповіли, як проходитиме підготовка бійців. Також Сhas News нагадує, як можна записатися до лав «Гвардії наступу».

Як відбуватиметься підготовка бійців «Гвардії наступу»

Після формування підготовка підрозділів «Гвардії наступу» пройде на полігонах — спочатку індивідуальна, потім командна.

«Спочатку підрозділи комплектуються — рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка. Вона включає у себе індивідуальну піхотну підготовку, потім у складі підрозділу», — розповів полковник Артем Іллюхін, командир бригади оперативного призначення Нацгвардії.

Паралельно з цим починають готуватися сержанти, а також фахівці на посадах гранатометників, кулеметників, снайперів тощо.

Підготовка бійців складатиметься з таких етапів:

Одиночна підготовка, яка триватиме до двох тижнів.

Підготовка у складі відділення. Завершиться вона бойовими стрільбами відділень.

Підготовка у складі взводів. Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою.

Злагодження підрозділів у складі роти.

Злагодження у складі батальйону.

Паралельно з одиночною підготовкою упродовж перших двох тижнів починається підготовка сформованого штабу батальйону за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО, з урахуванням досвіду виконання бойових завдань.

Полковник зазначив, що підготовка до наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони.

«Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп і закінчуючи вже у складі підрозділу взвод, рота», — пояснив Іллюхін.

Хто може потрапити до «Гвардії наступу»

Основою підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії.

Вступ до штурмових бригад, є добровільним вибором, а не мобілізацією.

Скільки бригад буде в «Гвардії наступу»

Оголошено формування восьми бригад:

бригади Національної гвардії: «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов».

бригада Національної поліції: «Лють».

бригада Державної прикордонної служби: «Сталевий Кордон».

Як приєднатися до «Гвардії наступу»

Анкету на вступ до «Гвардії наступу» можна подати

на сайті storm.mvs.gov.ua

через Центри надання адміністративних послуг.

Питання щодо «Гвардії наступу» можна поставити за телефоном — 080 010 00 20.

Про набір до «Гвардії наступу» оголосили 2 лютого 2023 року, і за перший тиждень від добровольців надійшло вже понад 9 тис. анкет.

Як відбиратимуть бійців до «Гвардії наступу»

Добровольці, які подадуть анкети, мають пройти:

психологічне тестування,

медичний огляд,

тест із фізичної підготовки.

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