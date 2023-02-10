Атака дронів-камікадзе. Над Миколаївщиною збили три повітряні цілі

10 лютого росія атакувала Україну дронами-камікадзе, їх помітили у кількох областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття трьох повітряних цілей над регіоном.

Тим часом у Дніпропетровській ОВА заявили, що в напрямку області рухаються «шахеди».

Нагадаємо, 10 лютого Повітряні сили ЗСУ збили 61 російську ракету із 71 випущених та п’ять дронів-камікадзе «Shahed-136/131».

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