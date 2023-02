11 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 лютого

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці.

В Японії відзначають Національний день заснування держави. Його святкують у річницю сходження на престол першого імператора Японії Дзімму 11 лютого 660 року до н. е.

В Ліберії — День збройних сил.

В США — День винахідників.

В Камеруні — День молоді.

Яке релігійне свято 11 лютого

Сьогодні, за церковним календарем, день перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.

Ігнатій народився 35 року у Сирії. Був учнем Івана Богослова. Згодом став єпископом Антіохії.

Як і всі перші християни, Ігнатій зазнав гонінь. За правління імператора Траяна його ув’язнили і привезли судити до Рима. Траян наказав кинути Ігнатія на розтерзання звірам. Сталось це у 107 році.

Вірні позбирали кості святого Ігнатія і поховали у Римі. Згодом святі мощі відіслали до Антіохії. У 450 році святі мощі, які прославились численними дивами, перенесли до нової церкви. А у середині VII століття їх перенесли до Рима в церкву святого Папи Климента.

День ангела 11 лютого

Іменини в цей день святкують Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.

Які історичні події стались 11 лютого

660 до н. е. — вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і став її першим імператором.

1697 — Петро I дозволив продаж тютюну в Російському царстві.

1809 — американський інженер і винахідник Роберт Фултон запатентував пароплав.

1829 — різанина в російському посольстві в Тегерані — фанатики вбили 56 співробітників посольства і вірменських біженців, що в ньому ховалися. Серед загиблих був голова дипмісії письменник Олександр Грибоєдов.

1852 — письменник Микола Гоголь спалив рукопис другого тому «Мертвих душ».

1878 — у Великій Британії опублікували перший щотижневий прогноз погоди.

1889 — ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, а верховна влада залишилася за імператором.

1922 — у Торонто (Канада) оголосили про відкриття інсуліну.

1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан проголосили суверенною державою.

1963 — музиканти гурту The Beatles записали свій перший альбом Please Please Me.

1979 — в Ірані перемогла ісламська революція.

1990 — південноафриканський політичний діяч Нельсон Мандела вийшов з тюрми після 27-річного ув’язнення.

2001 — нідерландський програміст Ян де Віт створил комп’ютерний вірус-хробак Anna Kournikova.

2011 — Хосні Мубарак, який був президентом Єгипту з 1981 року, пішов у відставку внаслідок революції.

Хто народився 11 лютого

1657 — Бернар де Фонтенель, французький письменник.

1768 — Джеймс Прічард, англійський етнолог.

1800 — Вільям Талбот, англійський фізик.

1847 — Томас Едісон, американський винахідник.

1909 — Джозеф Манкевич, американський кінорежисер.

1917 — Джузеппе Де Сантіс, італійський кінорежисер.

1917 — Сідні Шелдон, американський письменник і сценарист.

1922 — Леслі Нільсен, американський комедійний кіноактор.

1934 — Мері Квант, англійський модельєрі.

1961 — Кері Ловелл, американська модель і кіноакторка.

1964 — Шеріл Кроу, американська співачка.

1969 — Дженніфер Еністон, американська акторка.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.