11 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 лютого
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці.
В Японії відзначають Національний день заснування держави. Його святкують у річницю сходження на престол першого імператора Японії Дзімму 11 лютого 660 року до н. е.
В Ліберії — День збройних сил.
В США — День винахідників.
В Камеруні — День молоді.
Яке релігійне свято 11 лютого
Сьогодні, за церковним календарем, день перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.
Ігнатій народився 35 року у Сирії. Був учнем Івана Богослова. Згодом став єпископом Антіохії.
Як і всі перші християни, Ігнатій зазнав гонінь. За правління імператора Траяна його ув’язнили і привезли судити до Рима. Траян наказав кинути Ігнатія на розтерзання звірам. Сталось це у 107 році.
Вірні позбирали кості святого Ігнатія і поховали у Римі. Згодом святі мощі відіслали до Антіохії. У 450 році святі мощі, які прославились численними дивами, перенесли до нової церкви. А у середині VII століття їх перенесли до Рима в церкву святого Папи Климента.
День ангела 11 лютого
Іменини в цей день святкують Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.
Які історичні події стались 11 лютого
660 до н. е. — вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і став її першим імператором.
1697 — Петро I дозволив продаж тютюну в Російському царстві.
1809 — американський інженер і винахідник Роберт Фултон запатентував пароплав.
1829 — різанина в російському посольстві в Тегерані — фанатики вбили 56 співробітників посольства і вірменських біженців, що в ньому ховалися. Серед загиблих був голова дипмісії письменник Олександр Грибоєдов.
1852 — письменник Микола Гоголь спалив рукопис другого тому «Мертвих душ».
1878 — у Великій Британії опублікували перший щотижневий прогноз погоди.
1889 — ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, а верховна влада залишилася за імператором.
1922 — у Торонто (Канада) оголосили про відкриття інсуліну.
1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан проголосили суверенною державою.
1963 — музиканти гурту The Beatles записали свій перший альбом Please Please Me.
1979 — в Ірані перемогла ісламська революція.
1990 — південноафриканський політичний діяч Нельсон Мандела вийшов з тюрми після 27-річного ув’язнення.
2001 — нідерландський програміст Ян де Віт створил комп’ютерний вірус-хробак Anna Kournikova.
2011 — Хосні Мубарак, який був президентом Єгипту з 1981 року, пішов у відставку внаслідок революції.
Хто народився 11 лютого
1657 — Бернар де Фонтенель, французький письменник.
1768 — Джеймс Прічард, англійський етнолог.
1800 — Вільям Талбот, англійський фізик.
1847 — Томас Едісон, американський винахідник.
1909 — Джозеф Манкевич, американський кінорежисер.
1917 — Джузеппе Де Сантіс, італійський кінорежисер.
1917 — Сідні Шелдон, американський письменник і сценарист.
1922 — Леслі Нільсен, американський комедійний кіноактор.
1934 — Мері Квант, англійський модельєрі.
1961 — Кері Ловелл, американська модель і кіноакторка.
1964 — Шеріл Кроу, американська співачка.
1969 — Дженніфер Еністон, американська акторка.
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