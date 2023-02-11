Кількість загиблих через землетрус у Туреччині та Сирії майже сягнула 24 тис.

Внаслідок землетрусу, який стався на півдні Туреччини та в Сирії, загинули 23,7 тис. людей. Кількість жертв ще може зрости.

Про це повідомляє Reuters.

Рятувальні бригади продовжують розбирати завали будинків. 10 лютого навіть вдалося врятувати 10-денне немовля та його матір, однак з кожним днем надії на порятунок залишається менше.

Внаслідок стихійного лиха без даху над головою та засобів до існування залишились сотні тисяч людей. У Туреччині відомо про смерть 20213 осіб, у Сирії — 3,5 тис.

Зараз у районі лиха в Туреччині працюють 160860 людей, зокрема, рятувальників, лікарів, волонтерів та іншого персоналу.

У Сирії уряд диктатора Башара Асада схвалив передачу гуманітарної допомоги через лінію фронту, що може врятувати багатьох постраждалих.

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