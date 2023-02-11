Окупанти відключили інтернет на захопленій частині Луганської області

З 11 лютого російський оператор офіційно відключив мобільний інтернет на окупованій частині Луганщини.

Про це повідомили в Луганській ОВА.

В окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому.

«Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому», — зазначають в ОВА.

Також окупанти масово перевіряють смартфони школярів, шукаючи контент, пов’язаний з Україною. Діти змушні терпіти ці регулярні знущальні процедури.

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