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Росіяни обстріляли Одещину та скинули чотири авіабомби на острів Зміїний

11.02.2023

Вночі 11 лютого росіяни двічі атакували Одеську область авіацією.

Про це повідомило ОК «Південь».

Зокрема окупанти спрямували дві ракети повітряного базування по критичній інфраструктурі, розташованій на кордоні з Молдовою. В ОК зазначають, що обстріл здійснили, намагаючись створити панічні настрої серед населення невизнаного Придністров’я.

Також ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши чотири авіабомби із двох Су-24М. А з території тимчасово окупованого Криму випустив три протикорабельні ракети «Онікс», якими влучив у прибережну зону. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники, які цілили по критичній інфраструктурі.

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