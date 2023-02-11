Сили оборони знищили 20 ворожих дронів-камікадзе ввечері 10 лютого

Українська ППО знищила 20 ударних безпілотників «Shahed-136/131», якими росіяни атакували критичну інфраструктуру в кількох регіонах 10 лютого.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Пуски баражуючих боєприпасів здійснили із східного узбережжя Азовського моря. Всього з 18.00 по 23.55 сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили 20 ударних дронів-камікадзе.

Нагадаємо, вночі 11 лютого росіяни двічі атакували Одеську область авіацією.

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