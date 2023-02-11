На Луганщині викрили колаборанта, який допомагав грабувати українців

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Луганської області.

Зрадником виявився колишній працівник ферми, які добровільно співпрацював з окупантами. Він надав ворогам свій будинок для проживання та розмістив там 14 загарбників і ворожий склад зброї та боєприпасів. Також колаборант передавав окупантам адреси місцевих, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.

У березні росіяни розграбували одне із селищ району. Крадені речі вони передавали колаборанту, який доправляв їх до захопленого Луганська для продажу або передачі родичам бойовиків. Також на власному автомобілі зрадник возив російських командирів і трактором витягував із бруду ворожу техніку.

За співпрацю з агресором він отримав перепустку та вільно пересувався по тимчасово окупованій території сходу України.

СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (надання військовим формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ). Чоловіку загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

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