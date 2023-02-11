Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні

Перша партія шведських зенітних гармат L-70, які Литва передає Україні, та боєприпасів до них вже прибули на територію України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“
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“Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну”, – зазначив міністр оборони Арвидас Анушаускас.
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