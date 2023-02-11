Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні 

Світовий банк оголосив про виділення 50 млн доларів на ремонт та відновлення транспортної мережі України та для надання негайної гуманітарної допомоги та відновлення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Як зазначається, фінансова допомога покриє ремонт доріг для збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів.

Грантове фінансування цього проєкту забезпечує Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF).

Також очікується додаткове фінансування в розмірі до 535 млн доларів, що має надійти найближчим часом.

Проєкт Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевої взаємодії (RELINC) допоможе відремонтувати основні мости та залізниці для відновлення зв’язку з населенням і поліпшення транспортних зв’язків для пом’якшення наслідків порушення судноплавства Чорним морем.

Серед іншого проєкт надасть підтримку в придбанні модульних мостів, обладнання та матеріалів для термінового ремонту пошкоджених автодоріг і залізничних ліній. Він також допоможе профінансувати придбання бортових вагонів і додаткового рухомого складу для розширення можливостей залізниці з перевезення вантажів у контейнерах.