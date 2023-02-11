Київрада перейменувала проспект Перемоги та ще 30 вулиць

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 31 вулицю. Таким чином у столиці вже перейменували 268 міських об’єктів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Зокрема перейменували такі об’єкти:
- проспект Перемоги — проспект Берестейський (у міськраді стверджують, що це історична назва);
- площа Перемоги — площа Галицька (історична назва від середини ХІХ століття до 1952 року);
- провулок Мічуріна — провулок Болсуновський;
- Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе;
- вулиця Петрівська — вулиця Вознесенський Яр.
Повного списку наразі немає — депутати голосували за кожний топомін окремо.
У Київраді обіцяють на наступному засіданні перейменувати ще низку вулиць та скверів — за результатами електронного голосування киян. Одну з вулиць планують назвати на честь грузинського актора та музиканта Вахтанга Кікабідзе.
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