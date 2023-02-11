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Київрада перейменувала проспект Перемоги та ще 30 вулиць

11.02.2023

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 31 вулицю. Таким чином у столиці вже перейменували 268 міських об’єктів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Зокрема перейменували такі об’єкти:

  • проспект Перемоги — проспект Берестейський (у міськраді стверджують, що це історична назва);
  • площа Перемоги — площа Галицька (історична назва від середини ХІХ століття до 1952 року);
  • провулок Мічуріна — провулок Болсуновський;
  • Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе;
  • вулиця Петрівська — вулиця Вознесенський Яр.

Повного списку наразі немає — депутати голосували за кожний топомін окремо.

У Київраді обіцяють на наступному засіданні перейменувати ще низку вулиць та скверів — за результатами електронного голосування киян. Одну з вулиць планують назвати на честь грузинського актора та музиканта Вахтанга Кікабідзе.

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