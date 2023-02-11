На Волині викрили схему вивезення золота, платини і кольорових металів

Працівники ДБР викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини.

Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, незаконну схему організували посадовці Волинської митниці та представники приватної київської компанії. Вони намагались вивезти з України понад 45,5 т брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали.

Такий експорт заборонений, тому вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувачем мало стати німецьке підприємство.

Вартість сировини попередньо становить понад $200 тис. На вантаж та автомобілі наклали арешт. Відкрите кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці.

Нагадаємо, 10 лютого Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели масштабні обшуки на митницях.

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