Великий наступ росії: в ГУР та Білому домі кажуть, що поки у путіна недостатньо сил

Російське командування не має достатніх ресурсів для початку широкомасштабного наступу до річниці початку вторгнення 24 лютого.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк у коментарі Kyiv Post.

За його словами, росія планує найближчими тижнями активізувати зусилля на сході України, а зараз намагається знайти слабкі місця в обороні український військових.

«Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України», — зазначив він.

Черняк також наголосив, що у росії не вистачає високоточної зброї.

«Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», — підкреслив розвідник.

Схожої оцінки дотримуються і у США. Так, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу заявив, що російська армія ще не розпочала великого наступу, однак з настанням весни бойові дії можуть посилитися.

Він пояснив, що на Донбасі продовжуються інтенсивні бойові дії, однак у США не бачать ознак до підготовки повномасштабного наступу.

«Ми віримо, що він (путін — ред.) спробує скористатися зимовими місяцями для поповнення запасів, переозброєння армії та відновить атаки навесні», — наголосив Кірбі.

Нагадаємо, 5 лютого Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ писала, що великий наступ росіян може розпочатися протягом 10 днів. А секретар РНБО Олексій Данілов ще 28 січня казав, Російські окупанти готують нову хвилю наступу до річниці війни 24 лютого.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов ще 27 січня казав, що російські окупанти готують нову хвилю наступу до річниці початку вторгення 24 лютого.

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