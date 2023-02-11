Уряд дозволив перетинати кордон додатковим категоріям держслужбовців

Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, яким дозволено відвідувати неповнолітніх дітей за кордоном. Відповідну постанову Кабмін схвалив 10 лютого.

Як пояснює Державна прикордонна служба, відтепер дозволено виїзд за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу жінці, у тому числі тій, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка має або виховує дитину або кількох віком до 18 років.

Для цього необхідні наступні документи:

паспортний документ для виїзду за кордон

свідоцтво про народження дитини

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Аналогічні умови діють і для чоловіка-держслужбовця, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері), У такому разі необхідно мати документи, що підтверджують цей статус.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін на виконання рішення РНБО прийняв постанову про заборону виїзду держслужбовців за кордон без поважних причини. Відповідно до неї дозволялося відвідувати неповнолітніх дітей за кордоном лише «у виняткових випадках» та лише жінкам чи чоловікам, які є батьками-одинаками.

Тепер з постанови прибрали згадку про «виняткові випадки» та розширили перелік на усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів та прийомних батьків.

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