У Білорусі почали імітувати злети МіГ-31К — Беларускі Гаюн

Повітряні сили рф та Білорусі почали імітувати злети винищувачів МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

«Учора, у другій половині дня, ми повідомили про два групових вильоти авіації ПКС РФ з аеродрому Мачулищі о 13 і 16 годині. Ці вильоти мали низку дивацтв, на які ми згодом звернули увагу (найочевидніше — вони не повернулися в Мачулищі). Можна було подумати, що МіГи полетіли у РФ або впали в болото, але ситуація інша», — розповіли у групі.

За їх даними, вильоти авіації дійсно мали місце, проте, імовірно, у повітря підіймалися винищувачі інших типів, які вранці 10 лютого прилетіли з аеродрому Барановичі. Протягом дня вони здійснювали злети і при цьому і видавали звуки, схожі на злети МіГ-31К і А-50.

«Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів, на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, дуже ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су», — пише Беларускі Гаюн.

Так додали, що дуже складно відрізнити злети Су від МіГ без візуального спостереження, яке часто неможливе через туман, сніг чи дощ.

Нагадаємо, винищувачі МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал». При їх злетах завжди оголошується повітряна тривога по всій Україні.

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