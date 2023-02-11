В Україні створять центр гуманітарного розмінування – Шмигаль

В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ТСН.

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“На сьогоднішній нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи. Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування”, – розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль зазначив, що гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури.