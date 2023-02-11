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Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергетичного обладнання

11.02.2023

З липня 2022 року в Україну від німецьких партнерів надійшли 43 вантажі гуманітарної допомоги вагою близько 334 тонн, яка складається з обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

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“Тільки за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн”, – зазначає Міністерство енергетики України.

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-Українського енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Як зазначили в міністерстві, серед обладнання, що надійшло від німецьких партнерів, також генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

“Я вдячний Німеччині за те, що в такий складний час вона поруч з Україною та українцями. Це обладнання в поєднанні з героїзмом наших енергетиків допомагає повертати в будинки українців світло і тепло”, – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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