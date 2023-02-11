Українська діаспора у США зібрала $850 тисяч для допомоги Україні

У Сполучених Штатах Америки сім’я з української діаспори зібрала понад 851 тисячу доларів для допомоги Україні. Вони продавали свічки у національних українських кольорах. Усі кошти, виручені від продажу, пожертвували організації Razom for Ukraine.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.

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У виданні розповідають, що маленький свічковий магазин Door County Candle Company у Вісконсині запустив виробництво свічок у синьо-жовтих кольорах. Патріотичну свічку так і назвали – “Україна”.

Фото: Door County Candle Company

Українка і власниця бізнесу у США Крістіана Трапані розповіла “УП. Життя” історію свічкового бізнесу і сімейного волонтерства.

“Я – на 100% українка. Я росла, розмовляючи українською мовою, як рідною”, – розповідає Крістіана Трапані.

Бабуся Крістіани, Люба Деркач, емігрувала з України в часи Другої світової війни. Тепер вся родина підтримує українців у війні, яку розв’язала Росія.

Дівчина купила компанію Door County Candle у червні 2021 року – ще до великої війни.

“У січні 2022 року ми виготовили свічки для української католицької школи в Чикаго, щоб зібрати кошти. Свічка – синьо-жовта і називається “Україна”.

Коли Росія вторглася в Україну, до нас зателефонувала моя українська родина. Ми всі були на телефоні, плакали разом з ними. Моя бабуся пережила Другу світову війну, і ми всі були спустошені“, – розповіла Крістіана.

Власниця бізнесу оголосила, що буде жертвувати 100% прибутку від продажу свічок фонду Razom for Ukraine.

Спочатку благодійній організації планували передати 5 тисяч доларів, але попит на “патріотичну свічку” зростав.

“Ми одразу ж почали продавати сотні таких свічок!”, – розповідає Крістіана.

У процесі виробництва беруть участь волонтери, працівники і члени сім’ї, зокрема 83-річна бабуся Люба. Виготовлення однієї синьо-жовтої свічки займає кілька днів.

Фото: Door County Candle Company

Синьо-жовті свічки по 30 доларів за штуку купували американці, канадійці та українці. Діаспорянам вдалося зібрати для “Razom for Ukraine” понад $850 тисяч, але вони не планують зупинятися на цьому.

Фото: Door County Candle Company

“Це важливо для мене, тому що Україна – моя Батьківщина. Війна в Україні є світовою проблемою, ми всі повинні активізуватися і допомогти в будь-який спосіб. Я прагну підвищити рівень обізнаності про Україну та зібрати якомога більше коштів”, – розповідає Крістіана.

А щоб віддячити Польщі за підтримку України, магазин запустив лімітовану колекцію свічок у кольорах польського прапора. 100% прибутку також отримала організація Razom for Ukraine.

Крістіана планує продовжувати продаж свічки “Україна” і передавати прибуток до фонду “Razom for Ukraine”. Після перемоги жінка також збирається приїхати на Батьківщину своєї бабусі.