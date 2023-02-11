Окупанти вирішили будувати у Маріуполі дороги зі знесених будинків

Окупанти почали переробляти знесені у Маріуполі будинки на бетонну крихту, яку хочуть використовувати при будівництві доріг.

Про це кремлівському агентству розповів представник окупаційної адміністрації Дмитро Хаджинов.

За його словами, уламки знесених будівель звозять на спеціальний полігон, який займає площу 37 гектарів. Там вже накопичилось 2,5 млн тонн будівельного сміття.

На цьому полігоні встановили дробильні установки, які передав російський уряду. Вони призначені для переробки уламків на бетонну крихту, яку потім планують направити на будівництво доріг.

Нагадаємо, окупанти масово зносять будівлі, які зазнали руйнувань під час бойових дій у Маріуполі. Зокрема, вони вже демонтували більшу частину Драмтеатру та історичний будинок з годинником у центрі міста.

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