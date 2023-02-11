Повітряні сили показали уламки збитого на Вінниччині «Калібра» (фото)

Повітряні сили показали уламки крилатої ракети морського базування «Калібр», знайдені у Вінницькій області.
Фото опублікували на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
«Калібр» збили 10 лютого під час масованої ракетної атаки.
«Щоб узкіє не сумнівались!», — прокомментували у Повітряних силах фото збитої ракети.
Нагадаємо, 10 лютого протягом дня російські війська випустили по Україні 74 крилаті ракети повітряного і морського базування. 61 з них збили українські військові.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.