Повітряні сили показали уламки збитого на Вінниччині «Калібра» (фото)

Повітряні сили показали уламки крилатої ракети морського базування «Калібр», знайдені у Вінницькій області.

Фото опублікували на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

«Калібр» збили 10 лютого під час масованої ракетної атаки.

«Щоб узкіє не сумнівались!», — прокомментували у Повітряних силах фото збитої ракети.

Нагадаємо, 10 лютого протягом дня російські війська випустили по Україні 74 крилаті ракети повітряного і морського базування. 61 з них збили українські військові.

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