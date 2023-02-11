Графіки відключення світла в Україні 12 лютого: де та коли не буде електрики

Внаслідок ракетної атаки 10 лютого в українській енергосистемі знову зріс дефіцит. У декількох регіонах діють аварійні відключення світла.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії у своєму регіоні.

Коли не буде світла у Вінницькій області 12 лютого

Дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 12 лютого

Графіки погодинних відключень можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 12 лютого

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області дозволяють застосовувати стабілізаційні відключення. Ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 12 лютого

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути, яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 12 лютого

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 12 лютого

Якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме ліміти, область повернеться до погодинних відключень. За ними, споживачі поділені на 3 черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 12 лютого

В регіоні виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Києві 12 лютого

Ліміти споживання електроенергії в Києві дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Споживачі поділені на три групи за часом відключень. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 12 лютого

В області запроваджені погодинні відключення світла. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 12 лютого

По всій Кіровоградській області діють графіки погодинних відключень. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 12 лютого

Електроенергію в регіоні гарантовано подають двічі на добу по чотири години. В інші години ймовірні відключення. У регіоні споживачі поділені на три групи. Для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 12 лютого

У Миколаєві та області світло вимикають у шість черг. Знайти свою адресу в оновленому графіку можна за цим посиланням.

Також на сторінці Миколаївобленерго у Facebook щогодини інформують, коли яку чергу відключатимуть від електрики. Наприклад, 11 лютого область пройшла без обмежень у електропостачанні.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 12 лютого

Ремонтним бригадам вдалося полагодити частину енергообладнання, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків відключень на Одещині.

Відтепер споживачі будуть розділені на 6 групи. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 12 лютого

Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 12 лютого

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 12 лютого

Графік погодинних відключень світла можна переглянути тут.

Коли не буде світла у Тернопільській області 12 лютого

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 6 по 12 лютого. Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 12 лютого

У Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11 та 12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги.

Ознайомитись із оновленим графіком можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 12 лютого

Внаслідок чергової атаки ворога зазнали руйнувань об’єкти енергетичної інфраструктури області. Відновлення розподілу електричної енергії споживачам відбуватиметься поступово, по мірі здійснення робіт.

Графік погодинних відключень не діє, застосовані аварійні відключення.

Коли не буде світла у Черкаській області 12 лютого

В області розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки. 11 лютого на Черкащині діють погодинні відключення. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 12 лютого

На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію 11 лютого, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернігівській області 12 лютого

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

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