12 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 12 лютого

12 лютого відзначають День Дарвіна — міжнародне свято популяризації науки на честь дня народження Чарльза Дарвіна. Традиція святкування річниці народження автора теорії еволюції виникла в американських університетах у 1990-х роках і згодом поширилася по усьому світу.

Також 12 лютого в США відзначають День Лінкольна у пам’ять про день народження одного з найвідоміших президентів Америки.

Крім того, на 12 лютого припадає Міжнародний день проти використання дітей-солдат (День Червоної руки). Практика залучення дітей застосовується у багатьох військових конфліктах, проте найбільше вона поширена в Африці.

Яке релігійне свято 12 лютого

12 лютого православні вшановують пам’ять Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів).

Василь Великий — архієпископ Кесарійський, богослов та один з найвідоміших християнських святих, який жив у ІV столітті. Його вважають винахідником іконостасу, автором літургії Василя Великого та багатьох молитов.

Григорій Богослов — визначний християнський святий, богослов, ритор та константинопольський патріарх. Він жив у ІV столітті.

Іван Златоустий — також жив у ІV столітті, при житті був константинопольським патріархом, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст. Разом із Григорієм Богословом і Василем Великим вважається одним із трьох головних Отців Церкви у Православ’ї та у Східних католицьких церквах. У Католицькій церкві відноситься до Учителів Церкви.

День ангела 12 лютого

Іменини (день ангела) сьогодні святкують Василь, Григорій, Зенон, Іван, Іполіт, Петро.

Які історичні події стались 12 лютого

1541 — іспанський конкістадор Педро де Вальдівія заснував у долині ріки Майпо місто Сантьяго, нинішню столицю Чилі.

1912 — останній китайський імператор Хсян-Т’юнг (Пу-Ї) офіційно зрікся престолу — у Китаї закінчилось 267-річне правління Манчжурської династії і двотисячолітнє імператорське правління.

1974 — у Радянському Союзі заарештовано російського письменника Олександра Солженіцина, лауреата Нобелівської премії 1970 року.

1991 — Верховна Рада відновила Кримську автономну республіку у складі УРСР.

2002 — у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Хто народився 12 лютого

1768 — Франц II Габсбург, останній імператор Священної Римської імперії німецької нації (1792-1806 рр.), перший імператор Австрії (як Франц I, 1804-35 рр.)

1809 — Авраам Лінкольн, 16-й президент США (1861-65 рр.).

1809 — Чарльз Дарвін, британський натураліст, автор еволюційної теорії розвитку людства.

1884 — Наталія Полонська-Василенко, українська історик, археолог, одна з провідних представників державницької школи в українській історіографії.

1969 — Даррен Аронофскі, американський кінорежисер («Чорний лебідь», «Реквієм за мрією»).

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