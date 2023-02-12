Окупанти не мають шансів підійти до Одеси з моря — Резніков

Українські захисники позбавили росіян панування в Чорному морі та можливості захопити Одесу з моря.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляють у ВМС України.

«Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських «Нептунів», коли за відомою всім адресою крейсер «Москва» пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси «Гарпун», тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу», — сказав міністр.

За його словами, переправа з лівого берега Дніпра зі зруйнованими мостами та переправами, зокрема, є потужним захисним бар’єром від окупантів. Водночас на лівобережжі ситуація складніша.

«Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена», — додав Резніков.

Раніше у ГУР заявляли, що наразі російське командування не має достатніх ресурсів для початку широкомасштабного наступу до річниці початку вторгнення 24 лютого.

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