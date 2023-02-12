В Україні заснували нове видавництво «Прометей»

В Україні розпочне роботу нове видавництво «Прометей». Видавництво матиме три основні напрямки: художня література, дитяча та нон-фікшн.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.
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«Повномасштабне російське вторгнення загальмувало плани. Я думав, що складно триматися одного вектору під час глобальних потрясінь, але зараз розумію, що робота з книжками – це і є те, що мене підсилює та тримає міцно. Зараз нам як ніколи треба розвивати свою культуру. Мені складно уявити бізнес, який більше підходить для цього, аніж книговидання», — розповів Андрій Полум’яний в ексклюзивному коментарі Читомо.
Перші книжки мають вийти наприкінці весни 2023 року. Серед запланованих до друку видань — перевидання Івана Багряного, книжка від сексолога для підлітків, видання про дослідження української мови та інші.
Перша книжка видавництва авторства Ганни Городецької. Також «Прометей» планує перемовини з авторами нонфікшн-літератури та сучасними українськими письменниками й письменницями.
Редакційну пошту, куди кожен охочий зможе надіслати свій рукопис, відкриють згодом.
«На перших етапах видавництво співпрацює з усіма членами на попроєктній основі. Фактично ми маємо декількох ілюстраторів, художню редакторку, редакторів, коректора, юриста, комунікаційницю, дизайнера та верстальника. Я вірю, що з часом ми розпочнемо пошук працівників на повноцінний робочий день з офісом в одному з українських міст», — зазначив Андрій Полум’яний.
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