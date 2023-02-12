За три години українська ППО знищила п’ять ворожих безпілотників

Увечері 11 лютого українські військові ліквідували п’ять російських БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Загарбники випустили дрони з узбережжя Азовського моря, вони планували атакувати дронами критичну інфраструктуру на південно-східному напрямку.

З 18.40 по 21.30 сили та засоби зенітних ракетних підрозділів Повітряного командування «Схід» знищили чотири ударних дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Також на цьому напрямку приземлили ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни недорахувалися 2007 безпілотників та понад 137 тис. військових.

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