Пілоти БПЛА ювелірно ліквідували ворожий гранатомет на Донеччині (відео)

Бійці 36 бригади морської піхоти знищили СПГ росіян разом з боєкомплектом, який атакував захисників на Донецькому напрямку.

Відео оприлюднили покази у пресслужбі бригади.

«Пілоти БПЛА 501 окремого батальйону морської піхоти ювелірно відправили за російським кораблем ворожий розрахунок СПГ в Донецькій області», — розповіли військові.

Раніше українські зенітники показали, як збивають іранський дрон Shahed-136.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.