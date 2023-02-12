Британія може почати виробництво своєї зброї в Україні — The Telegraph

Британія веде перемовини з Києвом щодо можливості виробництва своєї зброї в Україні.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Зазначають, що високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани з українськими колегами в Києві. Укладення угоди, ймовірно свідчатиме про значне зміцнення відносин країн.

За даними джерел, британські посадовці вже їздили в Україну для розгляду можливості створення спільних підприємств. Обговорювали виробництво, зокрема, артилерії та транспортних засоби на місці за ліцензією.

Крім того, The Telegraph повідомляє, що інші європейські оборонні компанії також обговорюють виробництво зброї в Україні. Співрозмовники видання кажуть, що британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб Британія була «першою в черзі».

Додають, що в Міноборони Великої Британії та на Даунінг-стріт відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

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