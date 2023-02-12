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Окупанти зранку атакували Нікополь з артилерії: є загибла та поранена (фото)

12.02.2023

Сьогодні, 12 лютого, уранці окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії», — йдеться в повідомленні.

Через атаку окупантів загинула 53-річна жінка, постраждала 87-річна пенсіонерка — у неї осколкове поранення.

Також обстріл пошкодив чотири багатоповерхівки, водоканал і будівлю коледжу у місті.

Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.

Напередодні вночі росіяни обстріляли Одещину та скинули чотири авіабомби на острів Зміїний.

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